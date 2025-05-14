Баски по-прежнему в кризисе. Реал Сосьедад - Сельта 0:1. Видео голов и обзор матча

"Реал Сосьедад" минимально уступил "Сельте" в домашнем поединке 36-го тура чемпионата Испании.

Победу галисийцам принес забитый мяч Альфонсо Гонсалеса на 44-й минуте.

В турнирной таблице "Сельта" укрепила свое положение в борьбе за еврокубки и, находясь на 7-й строчке, опережает двух ближайших преследователей на 5 очков. В то же время, безвыигрышная серия "Сосьедада" в рамках Примеры составляет уже 6 матчей.

Примера. 36-й тур.

"Реал Сосьедад" - "Сельта" 0:1

Гол: Гонсалес, 44