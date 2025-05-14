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Баски по-прежнему в кризисе. Реал Сосьедад - Сельта 0:1. Видео голов и обзор матча
Не помогло и игровое преимущество
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" минимально уступил "Сельте" в домашнем поединке 36-го тура чемпионата Испании.
Победу галисийцам принес забитый мяч Альфонсо Гонсалеса на 44-й минуте.
В турнирной таблице "Сельта" укрепила свое положение в борьбе за еврокубки и, находясь на 7-й строчке, опережает двух ближайших преследователей на 5 очков. В то же время, безвыигрышная серия "Сосьедада" в рамках Примеры составляет уже 6 матчей.
Примера. 36-й тур.
"Реал Сосьедад" - "Сельта" 0:1
Гол: Гонсалес, 44
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