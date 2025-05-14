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Звезда Барселоны обвинил испанские СМИ во лжи
Опроверг новости о себе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за травмы Жюль Кунде пропустил крайний матч "Барселоны" против "Реала". Несмотря на это, француз не остался в стороне от празднований после матча, ведь "Барса" фактически гарантировала себе титул Ла Лиги.
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На том же матче присутствовал американский рэпер Трэвис Скотт, который после игры выступил в клубе Opium неподалеку от пляжа Барселонета. В СМИ появилась информация, в частности в Mundo Deportivo, что на вечеринке были сразу шесть игроков "Барсы": Кунде, Педри, Ферран Торрес, Гави, Марк Касадо и Эктор Форт.
Кунде мгновенно отреагировал в соцсетях на эту новость.
"Еще одна ложь... Я даже близко там не был. Это не журналистика. Старайся лучше, Роджер Торельйо и Mundo Deportivo", – написал Кунде.
Это уже не первый случай за последнее время. Ранее, во время ответного матча полуфинала ЛЧ против "Интера", СМИ приписали Кунде слова о Роберте Левандовском: "Не понимаю, зачем он играет в таком состоянии", – якобы сказанные им из-за формы поляка после травмы. Однако Кунде отрицал и это, обвинив журналистку Radio Catalunya Лайю Тудель в выдумывании цитаты.
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