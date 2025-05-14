Находящийся в аренде игрок Динамо получил нового главного тренера

"Гранада", за которую на правах аренды выступает вингер киевского "Динамо" Георгий Цитаишвили, произвела рокировку на тренерском мостике.

На должности наставника испанского клуба Франсиско Эскрибу заменил Пачета (Хосе Рохо Мартин).

Официальный сайт "насридов" сообщает, что соглашение с новым специалистом рассчитано до конца следующего сезона.



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Отметим, что в 2023-м году Пачета возглавил "Вильярреал", но уже спустя два месяца был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

За три тура до окончания кампании в Сегунде "Гранада" все еще борется за выход в Ла Лигу, находясь на седьмом месте.