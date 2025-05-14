Эспаньол – Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В матче 36-го тура Ла Лиги "Эспаньол" будет принимать "Барселону". "Сине-гранатовые" обыграли в Эль Классико "Реал" и опережают мадридцев на 7 очков. Уже в каталонском дерби подопечные Флика могут официально завоевать чемпионский титул, если победят. "Эспаньол" проиграл 3 матча подряд и опустился на 16-ю позицию в турнирной таблице.

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Поединок тридцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Эспаньол" – "Барселона" состоится в четверг, 15 мая 2025 года, в 22:30. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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