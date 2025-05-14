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Тренер Жироны считает, что его команда имеет неплохие шансы сохранить место в Ла Лиге

Испания

Развязка сезона близко

Тренер Жироны считает, что его команда имеет неплохие шансы сохранить место в Ла Лиге

Фото - Girona FC

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес прокомментировал победу его команды над "Вальядолидом" (0:1).

"Мы сделали очень важный шаг вперед, но наша работа еще не завершена. Мы должны наблюдать за тем, как сыграют другие команды. Мы знали, что нам будет трудно, ведь мы оказались в очень сложной ситуации. Для того, чтобы остаться в Ла Лиге, придется пострадать. Я очень счастлив, что мы победили. Решающий гол Стуани? Он самый важный игрок в истории Жирона, который делает разницу в штрафной площади соперника".

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На данный момент "Жирона" занимает 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 41 очком после 36-го тура.

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Источник:
Girona
Опубликовал: Андрей Журба
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