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Атлетико Мадрид установил цену за своего звездного нападающего

Испания

Немалая сумма

Атлетико Мадрид установил цену за своего звездного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Александер Серлот произвел мощное впечатление в своем дебютном сезоне за "Атлетико" Мадрид. И хотя норвежский нападающий не всегда был основным под руководством Диего Симеоне, он продемонстрировал высокую результативность у ворот соперника.

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Его форма не осталась незамеченной на трансферном рынке. К игроку уже приковано внимание со стороны многих клубов, которые видят в нем универсального нападающего, способного адаптироваться к различным стилям игры. В "Атлетико" высоко оценивают его вклад, однако в клубе рассматривают и возможность выгодной продажи.

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Мадридцы уже определили ориентировочную стоимость трансфера: предложения меньше 50 миллионов евро даже не будут рассматриваться.

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 21 гол и 2 ассиста в 47 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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