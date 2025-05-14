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Атлетико Мадрид установил цену за своего звездного нападающего
Немалая сумма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Александер Серлот произвел мощное впечатление в своем дебютном сезоне за "Атлетико" Мадрид. И хотя норвежский нападающий не всегда был основным под руководством Диего Симеоне, он продемонстрировал высокую результативность у ворот соперника.
Его форма не осталась незамеченной на трансферном рынке. К игроку уже приковано внимание со стороны многих клубов, которые видят в нем универсального нападающего, способного адаптироваться к различным стилям игры. В "Атлетико" высоко оценивают его вклад, однако в клубе рассматривают и возможность выгодной продажи.
Мадридцы уже определили ориентировочную стоимость трансфера: предложения меньше 50 миллионов евро даже не будут рассматриваться.
Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 21 гол и 2 ассиста в 47 матчах за "Атлетико" во всех турнирах.
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