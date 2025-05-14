Флик высказался о своем будущем в Барселоне

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заявил о своем желании продлить сотрудничество с каталонским клубом еще на один год.

"Новое соглашение? Сейчас не время это комментировать, но... Я хочу остаться в "Барселоне" еще на один год, это точно! Я очень счастлив здесь", - сказал специалист.

Добавим, что текущий контракт Флика с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.