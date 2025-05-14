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Флик высказался о своем будущем в Барселоне
Сейчас не время это комментировать, но... (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик заявил о своем желании продлить сотрудничество с каталонским клубом еще на один год.
"Новое соглашение? Сейчас не время это комментировать, но... Я хочу остаться в "Барселоне" еще на один год, это точно! Я очень счастлив здесь", - сказал специалист.
Добавим, что текущий контракт Флика с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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