Нападающий Реала прокомментировал свой возможный уход из команды

Звездный нападающий мадридского "Реала" Родриго опроверг последние слухи о том, что он пропустил Эль-Класико из-за желания покинуть клуб.

"Спасибо за все ваши сообщения поддержки. Я скоро вернусь. Хватит выдумывать чушь", — написал бразилец у себя в Инстаграм.

???? Rodrygo: “Thank you for all your messages and concerns. I’ll be back soon.



Stop making things up.” pic.twitter.com/jlv9eM8PP6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) May 14, 2025

Напомним, что "Реал" подписал Родриго летом 2019 года из бразильского "Сантоса" за 45 миллионов евро.

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В этом сезоне 24-летний Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах.