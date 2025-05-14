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Нападающий Реала прокомментировал свой возможный уход из команды

Испания

Попал в немилость некоторых фанатов королевского клуба

Нападающий Реала прокомментировал свой возможный уход из команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный нападающий мадридского "Реала" Родриго опроверг последние слухи о том, что он пропустил Эль-Класико из-за желания покинуть клуб.

"Спасибо за все ваши сообщения поддержки. Я скоро вернусь. Хватит выдумывать чушь", — написал бразилец у себя в Инстаграм.

Напомним, что "Реал" подписал Родриго летом 2019 года из бразильского "Сантоса" за 45 миллионов евро.

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В этом сезоне 24-летний Родриго забил 13 голов и отдал 10 ассистов в 50 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Опубликовал: Андрей Журба
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