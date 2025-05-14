Флик - о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии: Он проделал невероятную работу в Мадриде

Наставник "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной Бразилии.

"Анчелотти проделал невероятную работу в Мадриде. Он настоящий джентльмен. Я желаю ему всего наилучшего на новой работе и уверен, что он найдет хорошую команду. Там он сможет продолжить свой успех", - сказал специалист.