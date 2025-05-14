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Флик - о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии: Он проделал невероятную работу в Мадриде

Испания

Специалист ответил на вопросы журналистов

Флик - о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии: Он проделал невероятную работу в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной Бразилии.

"Анчелотти проделал невероятную работу в Мадриде. Он настоящий джентльмен. Я желаю ему всего наилучшего на новой работе и уверен, что он найдет хорошую команду. Там он сможет продолжить свой успех", - сказал специалист.

Ранее СМИ сообщали, что итальянский специалист будет получать в сборной Бразилии 10 миллионов евро в год.

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Бразилия Карло Анчелотти Ханси Флик
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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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