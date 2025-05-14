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Уже 11-й футболист. Реал перед матчем с Мальоркой потерял ещё одного нападающего
А играть-то кому?
Morocco football news
"Реал" перед матчем с "Мальоркой" потерял ещё одного нападающего.
Мадридский клуб на своём сайте сообщил, что Браим Диас не сможет помочь в матче Ла Лиги. У африканского нападающего диагностирована травма длинной приводящей мышцы левого бедра.
Для Диаса это вторая травма. Ранее он получал травму подколенного сухожилия, из-за которой выбыл почти на полтора месяца.
Заметим, что это 11-я травма в составе "Реала". Ранее травмировались Андрей Лунин, Лукас Васкес, Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени, Винисиус Жуниор и Родриго.
Также из-за дисквалификации на поле не выйдет Тчуамени.
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В этом сезоне Браим Диас провёл 50 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.
Напомним, что "Реал" с "Мальоркой" сыграют 14 мая. Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени.
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