  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Уже 11-й футболист. Реал перед матчем с Мальоркой потерял ещё одного нападающего

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уже 11-й футболист. Реал перед матчем с Мальоркой потерял ещё одного нападающего

Испания

А играть-то кому?

Уже 11-й футболист. Реал перед матчем с Мальоркой потерял ещё одного нападающего

Morocco football news

Новина українською

"Реал" перед матчем с "Мальоркой" потерял ещё одного нападающего.

Мадридский клуб на своём сайте сообщил, что Браим Диас не сможет помочь в матче Ла Лиги. У африканского нападающего диагностирована травма длинной приводящей мышцы левого бедра.

Для Диаса это вторая травма. Ранее он получал травму подколенного сухожилия, из-за которой выбыл почти на полтора месяца.

Заметим, что это 11-я травма в составе "Реала". Ранее травмировались Андрей Лунин, Лукас Васкес, Давид Алаба, Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Антонио Рюдигер, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга, Орельен Чуамени, Винисиус Жуниор и Родриго.

Также из-за дисквалификации на поле не выйдет Тчуамени.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Браим Диас провёл 50 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.

Напомним, что "Реал" с "Мальоркой" сыграют 14 мая. Матч начнётся в 22:30 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Барселона хочет предложить своему голкиперу новый контракт
yellow-arrow
Флик - о назначении Анчелотти главным тренером сборной Бразилии: Он проделал невероятную работу в Мадриде
yellow-arrow
Нападающий Реала прокомментировал свой возможный уход из команды
Реал (Мадрид) Мальорка Браим Диас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости