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Барселона хочет предложить своему голкиперу новый контракт
Щенсный может продолжить сотрудничество с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" планирует предложить голкиперу Войцеху Щенсному продлить контракт на один год с опцией продления еще на сезон. Об этом пишет Mundo Deportivo.
Однако игрок еще не принял решение, поскольку хочет обсудить этот вопрос со своей семьей.
У Войцеха текущий контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл 29 матчей, из которых 13 отыграл на ноль.
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Источник:Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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