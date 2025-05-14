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Барселона хочет предложить своему голкиперу новый контракт

Испания

Щенсный может продолжить сотрудничество с Барселоной

Барселона хочет предложить своему голкиперу новый контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" планирует предложить голкиперу Войцеху Щенсному продлить контракт на один год с опцией продления еще на сезон. Об этом пишет Mundo Deportivo.

Однако игрок еще не принял решение, поскольку хочет обсудить этот вопрос со своей семьей.

У Войцеха текущий контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в сезоне 2024/25 сыграл 29 матчей, из которых 13 отыграл на ноль.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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