Флик - о возможной победе в Ла Лиге: Я сейчас не думаю о праздновании

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался перед матчем с "Эспаньолом" о возможной победе в Ла Лиге.

"Для нас главное — подготовка к завтрашнему матчу. Мы не должны думать о праздновании до игры. Мы должны сначала победить "Эспаньол", но это дерби, поэтому нам надо уважать нашего соперника. Я считаю, что к таким вещам надо относиться с уважением. А уже после матча мы сделаем то, что нужно. Мы не думаем о следующем сезоне, мы сосредоточены на трех матчах, которые у нас остались".