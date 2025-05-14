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Флик - о возможной победе в Ла Лиге: Я сейчас не думаю о праздновании

Испания

Команда сосредоточена на следующем матче

Флик - о возможной победе в Ла Лиге: Я сейчас не думаю о праздновании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался перед матчем с "Эспаньолом" о возможной победе в Ла Лиге.

"Для нас главное — подготовка к завтрашнему матчу. Мы не должны думать о праздновании до игры. Мы должны сначала победить "Эспаньол", но это дерби, поэтому нам надо уважать нашего соперника. Я считаю, что к таким вещам надо относиться с уважением. А уже после матча мы сделаем то, что нужно. Мы не думаем о следующем сезоне, мы сосредоточены на трех матчах, которые у нас остались".

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Напомним, что "Барселона" лидирует в чемпионате Испании с 82 очками после 35-го тура Ла Лиги. Подопечным Ханси Флика достаточно победить "Эспаньол" в следующем матче, чтобы завоевать чемпионство.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
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