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Флик - о возможной победе в Ла Лиге: Я сейчас не думаю о праздновании
Команда сосредоточена на следующем матче
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик высказался перед матчем с "Эспаньолом" о возможной победе в Ла Лиге.
"Для нас главное — подготовка к завтрашнему матчу. Мы не должны думать о праздновании до игры. Мы должны сначала победить "Эспаньол", но это дерби, поэтому нам надо уважать нашего соперника. Я считаю, что к таким вещам надо относиться с уважением. А уже после матча мы сделаем то, что нужно. Мы не думаем о следующем сезоне, мы сосредоточены на трех матчах, которые у нас остались".
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Напомним, что "Барселона" лидирует в чемпионате Испании с 82 очками после 35-го тура Ла Лиги. Подопечным Ханси Флика достаточно победить "Эспаньол" в следующем матче, чтобы завоевать чемпионство.
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