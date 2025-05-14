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Реал не может договориться со своей звездой о новом контракте

Испания

Об этом пишет Marca

Реал не может договориться со своей звездой о новом контракте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в испанской команде под вопросом.

По данным Marca, стороны не могут договориться о продолжении сотрудничества. Сообщается, что первоначальные финансовые запросы бразильца составляли 30 миллионов евро в год, тогда как "Реал" готов предложить не более 20 миллионов евро, что на 3 миллиона больше, чем его текущая зарплата.

Винисиус в текущем сезоне сыграл 50 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 16 ассистов.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
14.05.2025 в 19:42
Так пусть едет к верблюдам. Там он заработает в три раза больше.
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
14.05.2025 в 19:42
Так пусть едет к верблюдам. Там он заработает в три раза больше.
Ответить
0
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