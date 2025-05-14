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Барселона разработала план по усилению склада в летнее трансферное окно

Испания

Руководство клуб хочет усилить свою команду

Барселона разработала план по усилению склада в летнее трансферное окно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку и его команда разработали несколько вариантов усиления состава на каждую позицию в зависимости от финансовых возможностей клуба этим летом.

Каталонский клуб рассматривает как более бюджетные варианты, так и потенциально дорогостоящие подписания, если финансовая ситуация позволит осуществить более значительные инвестиции в команду.

Добавим, что "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, клуб имеет 82 балла по итогам 35 матчей.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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