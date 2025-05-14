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Барселона разработала план по усилению склада в летнее трансферное окно
Руководство клуб хочет усилить свою команду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку и его команда разработали несколько вариантов усиления состава на каждую позицию в зависимости от финансовых возможностей клуба этим летом.
Каталонский клуб рассматривает как более бюджетные варианты, так и потенциально дорогостоящие подписания, если финансовая ситуация позволит осуществить более значительные инвестиции в команду.
Добавим, что "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, клуб имеет 82 балла по итогам 35 матчей.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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