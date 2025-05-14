Барселона разработала план по усилению склада в летнее трансферное окно

Спортивный директор "Барселоны" Деку и его команда разработали несколько вариантов усиления состава на каждую позицию в зависимости от финансовых возможностей клуба этим летом.

Каталонский клуб рассматривает как более бюджетные варианты, так и потенциально дорогостоящие подписания, если финансовая ситуация позволит осуществить более значительные инвестиции в команду.

Добавим, что "Барселона" лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, клуб имеет 82 балла по итогам 35 матчей.