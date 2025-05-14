Примера. Победы Вильярреала и Алавеса

"Вильярреал" на своем поле принимал "Леганес". Обе команды имеют турнирную мотивацию, ведь хозяева борются за место в Лиге чемпионов, а гости – за выживание.

Уже в первом тайме "Вильярреал" показал, кто в доме хозяин. Подопечные Марселино трижды забили в первом тайме. Отличились Айосе Перес (дважды) и Николя Пепе. Второй тайм прошёл почти без моментов.

Благодаря победе "Вильярреал" опережает теперь "Бетис" на 6 очков, но севильцы будут играть свой матч завтра. "Леганес" остался на 18-й позиции и отстает от спасительной позиции на 4 очка.

Вильярреал - Леганес 3:0

Голы: А. Перес, 23, 31, Пепе, 45

Вильярреал: Жуниор - Наварро (Камбвала, 46), Фойт, Кошта, Педраса (Кардона, 73) - Парехо (Комесанья, 64), Гуе - Пепе (Бьюкенен, 73), Баэна, Пино - А. Перес (Эйонг, 79)

Леганес: Дмитриевич - Альтимира, Розье (Гонсалес, 64), Саэнс, Тапиа (Родригес, 71), Каррера - Раба (Эль Хаддади, 63), Нею (Брашанац, 63), Сиссе, Диоманде - Гарсия (де ла Фуенте, 64).

Предупреждения: Пино, 44 – Тапиа, 35.



Конкурент "Леганеса" в борьбе за выживание - "Алавес" сумел минимально обыграть "Валенсию".

В течение обоих таймов "Алавес" выглядел лучше, но конвертировать свое преимущество сумел только во втором тайме. Гол с пенальти забил Жордан.

"Алавес" теперь опережает "Леганес" на 4 очка и это весомая заявка на сохранение прописки в Примере за 2 тура до окончания чемпионата. "Валенсия" перевала десятиматчевую беспроигрышную серию, но комфортно чувствует себя на 11-й позиции.

Алавес - Валенсия 1:0

Гол: Жордан, 79 (пен.)

Алавес: Сивера - Теналья, Гарсес, Моуриньо, Санчес - Бланко (Протесони, 84) - Висенте, Гуриди (Жордан, 65), Гевара, Аленья (Конечные, 90) - Гарсия (Мартинес, 90).

Валенсия: Мамардашвили - Москера, Диакаби (Ааронс, 84), Таррега, Гая - Риоха (Ф. Перес, 78), Пепелу, Барренечеа, Лопес (Хайме, 65) - Мир (Канос, 84), Дуро (Садик, 65).

Предупреждения: Гарсес, 69, Протесони, 90+2, Моуриньо, 90+4, Жордан, 90+6 - Дуро, 41, Мамардашвили, 75.