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Примера. Реал – Мальорка 2:1. Вымучили победу

Испания
Обновлено

"Реал" при полном игровом преимуществе таки сумел дожать "Мальорку"

Примера. Реал – Мальорка 2:1. Вымучили победу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

36-й тур Примеры.
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Мальорка" 2:1
Голы: Мбаппе, 68, Рамон, 90+5 - Вальент, 11

"Реал": Куртуа – Ф. Гарсия, Ассенсио (Вальехо, 64), Рамон, Вальверде – Себальос, Модрич, Беллингем – Мбаппе, Эндрик (Г. Гарсия, 74), Гюллер.

"Мальорка": Роман - Лато (Мохика, 76), Копете, Райльо, Вальент, Морей (Маффео, 76) - Дардер (Доменек, 84), Саму Коста, Санчес (Маскарель, 59) - Мурики, Ларин (Родригес, 59).

Предупреждения: Санчес, 39, Саму Коста, 55, Маффео, 82.

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