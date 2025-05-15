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Примера. Реал – Мальорка 2:1. Вымучили победу
"Реал" при полном игровом преимуществе таки сумел дожать "Мальорку"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
36-й тур Примеры.
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Мальорка" 2:1
Голы: Мбаппе, 68, Рамон, 90+5 - Вальент, 11
"Реал": Куртуа – Ф. Гарсия, Ассенсио (Вальехо, 64), Рамон, Вальверде – Себальос, Модрич, Беллингем – Мбаппе, Эндрик (Г. Гарсия, 74), Гюллер.
"Мальорка": Роман - Лато (Мохика, 76), Копете, Райльо, Вальент, Морей (Маффео, 76) - Дардер (Доменек, 84), Саму Коста, Санчес (Маскарель, 59) - Мурики, Ларин (Родригес, 59).
Предупреждения: Санчес, 39, Саму Коста, 55, Маффео, 82.
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