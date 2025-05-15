Команда Виктора Цыганкова обеспечила себе прописку в Ла Лиге в следующем сезоне

Команда Виктора Циганкова обеспечила себе прописку в Ла Лиге в следующем сезоне.

"Жирона" уже не опустится ниже 17-го места в последних 2-х турах. Это стало возможным после поражения "Леганеса" от "Вильярреала.

У "Леганеса", который на 18-м месте за 2 тура до конца набрано 34 балла. У команды украинца – 41 балл.

Также сохранение в высшем дивизионе себе обеспечила "Севилья", у которой также набранный 41 балл.

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К слову. "Жирона" сейчас распологается на 13-м месте турнирной таблицы.