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Вингер Барселоны перенёс операцию по удалению аппендицита

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Вингер Барселоны перенёс операцию по удалению аппендицита

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Барселоны" перенёс операцию по удалению аппендицита.

Испаниский клуб сообщил, что 14 мая Ферран Торрес перенёс хирургическое вмешательство. Состояние футболиста оценивается как удовлетворительное.

"Операция была проведена докторами Королеу и Боррас в больнице Барселоны под наблюдением медицинских служб клуба", - сообщили в команде.

Восстановление после операции по удалению аппендицита в большинстве случаев обычно занимает от 2 до 4 недель.

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В этом сезоне Ферран Торрес сыграл в 45-ти матчах "Барселоны". В которых забил 19 голов и отметился 7-ю голевыми передачами.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Владислав Прийменко
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