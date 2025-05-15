Вингер "Барселоны" перенёс операцию по удалению аппендицита.

Испаниский клуб сообщил, что 14 мая Ферран Торрес перенёс хирургическое вмешательство. Состояние футболиста оценивается как удовлетворительное.

"Операция была проведена докторами Королеу и Боррас в больнице Барселоны под наблюдением медицинских служб клуба", - сообщили в команде.

Восстановление после операции по удалению аппендицита в большинстве случаев обычно занимает от 2 до 4 недель.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Ферран Торрес сыграл в 45-ти матчах "Барселоны". В которых забил 19 голов и отметился 7-ю голевыми передачами.