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Вингер Барселоны перенёс операцию по удалению аппендицита
Скорейшего выздоровления
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" перенёс операцию по удалению аппендицита.
Испаниский клуб сообщил, что 14 мая Ферран Торрес перенёс хирургическое вмешательство. Состояние футболиста оценивается как удовлетворительное.
"Операция была проведена докторами Королеу и Боррас в больнице Барселоны под наблюдением медицинских служб клуба", - сообщили в команде.
Восстановление после операции по удалению аппендицита в большинстве случаев обычно занимает от 2 до 4 недель.
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В этом сезоне Ферран Торрес сыграл в 45-ти матчах "Барселоны". В которых забил 19 голов и отметился 7-ю голевыми передачами.
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