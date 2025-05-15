  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ла Лига. Реал Мадрид – Мальорка 2:1. Обзор матча

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ла Лига. Реал Мадрид – Мальорка 2:1. Обзор матча

Испания

Сливочные практически гарантировали серебро

Ла Лига. Реал Мадрид – Мальорка 2:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В первом тайме "королевский клуб" пропустил с единственного удара в створ. После перерыва хозяева нанесли 26 ударов, но вырвали победу только в компенсированное время.

Подопечные Анчелотти занимают вторую строчку (78 баллов) и 18 мая поедут к "Севилье". "Пираты" находятся на 9-й позиции (47 очков) и в воскресенье будут принимать "Хетафе".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ла Лига. 36 тур

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид)

"Реал" Мадрид "Мальорка" 2:1

Голы: Мбаппе, 68, Рамон, 90+5 – Вальент, 11

По теме
yellow-arrow
Вингер Барселоны перенёс операцию по удалению аппендицита
yellow-arrow
Команда Виктора Цыганкова обеспечила себе прописку в Ла Лиге в следующем сезоне
yellow-arrow
Примера. Реал – Мальорка 2:1. Вымучили победу
Реал (Мадрид) Мальорка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости