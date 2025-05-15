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Ла Лига. Реал Мадрид – Мальорка 2:1. Обзор матча
Сливочные практически гарантировали серебро
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме "королевский клуб" пропустил с единственного удара в створ. После перерыва хозяева нанесли 26 ударов, но вырвали победу только в компенсированное время.
Подопечные Анчелотти занимают вторую строчку (78 баллов) и 18 мая поедут к "Севилье". "Пираты" находятся на 9-й позиции (47 очков) и в воскресенье будут принимать "Хетафе".
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Ла Лига. 36 тур
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид)
Голы: Мбаппе, 68, Рамон, 90+5 – Вальент, 11
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