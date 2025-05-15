Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карло Анчелотти прокомментировал победу Реала над Мальоркой
Все приложили невероятные усилия
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти посетил пресс-конференцию, где прокомментировал победу своей команды над "Мальоркой" (2:1) в 36 туре Ла Лиги.
"Команда боролась и играла с большой интенсивностью, особенно во втором тайме. Мы полностью заслужили эту победу. Все приложили невероятные усилия, и мы довольны, потому что хотим хорошо завершить сезон.
Матч начался не лучшим образом, но потом команда действовала очень хорошо во всех аспектах. Они не сдались, несмотря на трудности. Иметь 12 травмированных игроков – это довольно редкая ситуация, и мы смогли компенсировать потери нескольких очень важных игроков благодаря хорошей коллективной работе.
Мы хотим выполнить свою работу – выиграть следующие матчи и посмотреть, что будет дальше. Наша задача сегодня заключалась в том, чтобы не отдать чемпионат. В футболе может произойти что угодно. Если "Барселона" выиграет свой матч – поздравим их, а если нет – мы останемся в борьбе", – сказал Анчелотти.
Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками, отставая от "Барселоны", у которой есть матч в запасе, на 4 пункта.
Популярное сейчас
- Количество условий, необходимых для автоматического выхода Шахтера в основной этап Лиги Европы, сократилось до трех
- Ярмоленко высказался о судействе в финале Кубка. И не только
- Горняки с трофеем. Финал Кубка. Шахтер - Динамо 1:1 (6:5 пен.). Видео голов и обзор матча
- Примера. Барселона – Реал 4:3. В Испании будет новый чемпион
- Легенда Арсенала и сборной Германии развёлся с женой после 25 лет брака
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО