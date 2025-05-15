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Карло Анчелотти прокомментировал победу Реала над Мальоркой 

Испания

Все приложили невероятные усилия

Карло Анчелотти прокомментировал победу Реала над Мальоркой 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти посетил пресс-конференцию, где прокомментировал победу своей команды над "Мальоркой" (2:1) в 36 туре Ла Лиги.

"Команда боролась и играла с большой интенсивностью, особенно во втором тайме. Мы полностью заслужили эту победу. Все приложили невероятные усилия, и мы довольны, потому что хотим хорошо завершить сезон.

Матч начался не лучшим образом, но потом команда действовала очень хорошо во всех аспектах. Они не сдались, несмотря на трудности. Иметь 12 травмированных игроков – это довольно редкая ситуация, и мы смогли компенсировать потери нескольких очень важных игроков благодаря хорошей коллективной работе.

Мы хотим выполнить свою работу – выиграть следующие матчи и посмотреть, что будет дальше. Наша задача сегодня заключалась в том, чтобы не отдать чемпионат. В футболе может произойти что угодно. Если "Барселона" выиграет свой матч – поздравим их, а если нет – мы останемся в борьбе", – сказал Анчелотти.

Добавим, что за 2 тура до конца чемпионата "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги с 78 очками, отставая от "Барселоны", у которой есть матч в запасе, на 4 пункта.

Читайте такжеПримера. Реал – Мальорка 2:1. Вымучили победу
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Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Алексей Полищук
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