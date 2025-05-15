Защитник Реала в восторге от своего победного гола в ворота Мальорки

Воспитанник академии "Реала" Хакобо Рамон стал героем поединка против "Мальорки", забив победный гол на последних минутах матча. После игры защитник поделился эмоциями в эфире Realmadrid TV.

"Это невозможно описать словами. Я всю жизнь мечтал об этом моменте. В этой футболке ты должен идти до конца. Лучшего способа забить свой первый гол просто не существует.

Что касается самого гола, я увидел навес, мяч немного подрезали, я подумал, что надо вбегать туда, и как-то – не знаю как – но я забил. Это невероятно. Я даже представить не мог, что такое случится – еще и в такой момент. Это огромная гордость, и я надеюсь, что впереди еще много подобного.

Это был мой первый выход в старте на этом стадионе. Поначалу я немного нервничал, но со временем стало легче. Финал матча говорит сам за себя. Я очень счастлив", – сказал Рамон.