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Напарник Забарного переходит в Реал за 50 млн фунтов - инсайдер
Быстрое развитие событий
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" уже в скором времени может подписать центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена. Об этом информирует Маттео Моретто.
Инсайдер сообщает, что агенты 20-летнего футболиста уже прибыли в Мадрид для оформления соглашения с "королевским" клубом.
На данный момент стороны ведут переговоры о пятилетнем контракте. Сам Хейсен уже дал согласие на трансфер.
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Сумма сделки составит 50 миллионов фунтов стерлингов. 10% от перепродажи Дина получит его бывшая команда - "Ювентус".
В нынешнем сезоне Хейсен принял участие в 34 матчах за "Борнмут", в которых забил три гола и отдал один ассист.
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