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Нападающий Барселоны не поможет своей сборной в решающих матчах Лиги наций

Испания

Футболист недавно перенес операцию

Нападающий Барселоны не поможет своей сборной в решающих матчах Лиги наций

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" не поможет своей национальной сборной в решающих матчах Лиги наций.

Ранее каталонский гранд сообщил на своем сайте о том, что Ферран Торрес успешно перенес хирургическое вмешательство с целью удаления аппендицита, и теперь 25-летний испанец может пропустить до четырех недель.

Как информирует издание Mundo Deportivo, Торрес не сможет помочь сборной Испании в решающих матчах плей-офф Лиги наций, где "Фурия Роха" сыграет 5-го июня в полуфинале с Францией.

У себя в соцсетях Ферран поделился фотографией после операции.

"Время поддержать команду сегодня вечером, чтобы стать чемпионами Ла Лиги!", — написал Торрес в Инстаграм.

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Напомним, что сегодня вечером, в четверг 15-го мая, "Барселона" сыграет с "Эспаньолом" в рамках 36-го тура Ла Лиги, и может досрочно обеспечить победу в чемпионате Испании благодаря победе в этой игре. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

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Испания Барселона Национальная сборная Испании Ферран Торрес
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
15.05.2025 в 11:55
Плевать на эту лигу наций.
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Комментарии 1
avatar
Barcelinius (earthman)
15.05.2025 в 11:55
Плевать на эту лигу наций.
Ответить
0
1

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