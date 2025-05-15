Нападающий Барселоны не поможет своей сборной в решающих матчах Лиги наций

Нападающий "Барселоны" не поможет своей национальной сборной в решающих матчах Лиги наций.

Ранее каталонский гранд сообщил на своем сайте о том, что Ферран Торрес успешно перенес хирургическое вмешательство с целью удаления аппендицита, и теперь 25-летний испанец может пропустить до четырех недель.

Как информирует издание Mundo Deportivo, Торрес не сможет помочь сборной Испании в решающих матчах плей-офф Лиги наций, где "Фурия Роха" сыграет 5-го июня в полуфинале с Францией.

У себя в соцсетях Ферран поделился фотографией после операции.

"Время поддержать команду сегодня вечером, чтобы стать чемпионами Ла Лиги!", — написал Торрес в Инстаграм.

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Напомним, что сегодня вечером, в четверг 15-го мая, "Барселона" сыграет с "Эспаньолом" в рамках 36-го тура Ла Лиги, и может досрочно обеспечить победу в чемпионате Испании благодаря победе в этой игре. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.