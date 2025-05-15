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Осасуна - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Осасуна - Атлетико: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Все еще борющаяся за еврокубки "Осасуна" примет дома "Атлетико". В случае потери очков подопечные Чоло Симеоне потеряют математические шансы на завоевание второй строчки в турнирной таблице.
Поединок тридцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Осасуна" - "Атлетико" состоится в четверг, 15 мая 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 1.
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