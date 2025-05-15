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Топ-форвард Реала превзошел клубный рекорд, который держался более 70 лет

Испания
Обновлено

Невероятный дебютный сезон

Топ-форвард Реала превзошел клубный рекорд, который держался более 70 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дебютный сезон Килиана Мбаппе в "Реале" уже вошел в историю. Прошлым летом француз перебрался в Мадрид с самыми высокими ожиданиями – и оправдал каждое из них. Несмотря на в целом невыразительный сезон "сливочных", Мбаппе сияет во всех турнирах и устанавливает клубные рекорды.

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В победном матче против "Мальорки" (2:1) 26-летний нападающий забил свой 28-й гол в Ла Лиге в этом сезоне. Таким образом, он побил 71-летний клубный рекорд – ни один игрок "Реала" не забивал столько в своем дебютном сезоне в чемпионате Испании. Предыдущее достижение принадлежало Альфредо Ди Стефано, который в сезоне 1953/54 отметился 27 голами.

К тому же, это не единственное индивидуальное достижение Мбаппе в этом сезоне. Всего несколько дней назад он побил еще один рекорд клуба – по количеству голов в дебютном сезоне во всех турнирах.

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Альфредо ди Стефано Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Алексей Полищук
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