Топ-форвард Реала превзошел клубный рекорд, который держался более 70 лет

Дебютный сезон Килиана Мбаппе в "Реале" уже вошел в историю. Прошлым летом француз перебрался в Мадрид с самыми высокими ожиданиями – и оправдал каждое из них. Несмотря на в целом невыразительный сезон "сливочных", Мбаппе сияет во всех турнирах и устанавливает клубные рекорды.

В победном матче против "Мальорки" (2:1) 26-летний нападающий забил свой 28-й гол в Ла Лиге в этом сезоне. Таким образом, он побил 71-летний клубный рекорд – ни один игрок "Реала" не забивал столько в своем дебютном сезоне в чемпионате Испании. Предыдущее достижение принадлежало Альфредо Ди Стефано, который в сезоне 1953/54 отметился 27 голами.

