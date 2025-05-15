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Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Эспаньол – Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 36-го тура Ла Лиги "Эспаньол" будет принимать "Барселону". "Сине-гранатовые" обыграли в Эль-Класико "Реал" и опережают мадридцев на 7 очков. Уже в каталонском дерби подопечные Флика могут официально завоевать чемпионский титул, если победят. "Эспаньол" проиграл 3 матча подряд и опустился на 16-ю позицию в турнирной таблице.

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Матч состоится в четверг, 15-го мая 2025-го года, в 22:30 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1.

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Трансляція матчу "Еспаньйол" – "Барселона"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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