Эспаньол – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

В матче 36-го тура Ла Лиги "Эспаньол" будет принимать "Барселону". "Сине-гранатовые" обыграли в Эль-Класико "Реал" и опережают мадридцев на 7 очков. Уже в каталонском дерби подопечные Флика могут официально завоевать чемпионский титул, если победят. "Эспаньол" проиграл 3 матча подряд и опустился на 16-ю позицию в турнирной таблице.

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Матч состоится в четверг, 15-го мая 2025-го года, в 22:30 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1.

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Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Еспаньйол" – "Барселона" Смотреть трансляцию

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