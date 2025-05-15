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Райо Вальекано - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Райо Вальекано - Бетис: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.05.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Противостояние команд из верхней части турнирной таблицы. Победивший в последних двух играх "Райо Вальекано" дома сыграет с имеющим четырехматчевую беспроигрышную серию "Бетисом".
Поединок тридцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Райо Вальекано" - "Бетис" состоится в четверг, 15 мая 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 2.
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