Райо Вальекано - Бетис. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Противостояние команд из верхней части турнирной таблицы. Победивший в последних двух играх "Райо Вальекано" дома сыграет с имеющим четырехматчевую беспроигрышную серию "Бетисом".



Поединок тридцать шестого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Райо Вальекано" - "Бетис" состоится в четверг, 15 мая 2025 года, в 20:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол 2.





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