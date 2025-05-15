Реал Мадрид провел переговоры с агентами главного таланта Аргентины 

"Реал" готовится к активному лету на трансферном рынке. Президент клуба Флорентино Перес настроен восстановить команду после неудачного сезона. Новым главным тренером станет Хаби Алонсо, а сделки по Тренту Александеру-Арнольду и Дину Хейсену почти завершены. Однако мадридцы не останавливаются на достигнутом.

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Прошлым летом появилась информация, что мадридцы уже достигли предварительной договоренности о личных условиях с 17-летней звездой "Ривер Плейта" Франко Мастантуоно. Однако игрок не сможет переехать в Европу до своего 18-летия, и пообещал аргентинскому клубу остаться до конца 2025 года.

Как передает издание Diario Sport, на прошлой неделе агенты игрока Вальтер Тамер и Агусто Фернандес прибыли в Мадрид, где встретились с представителем "Реала". Сам Мастантуоно присоединился к разговору по видеосвязи.

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Главной темой переговоров стали условия договоренности с "Ривером". Мадридский клуб не готов активировать клаусулу в размере 45 миллионов евро и предложит около 30 миллионов. Идея "Реала" заключается в том, чтобы подписать игрока на следующий сезон, но пока позиции клубов существенно различаются.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 5 голов и 4 ассиста в 16 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.