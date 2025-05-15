  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид провел переговоры с агентами главного таланта Аргентины 

В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид провел переговоры с агентами главного таланта Аргентины 

Испания

Насыщенное лето

Реал Мадрид провел переговоры с агентами главного таланта Аргентины 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" готовится к активному лету на трансферном рынке. Президент клуба Флорентино Перес настроен восстановить команду после неудачного сезона. Новым главным тренером станет Хаби Алонсо, а сделки по Тренту Александеру-Арнольду и Дину Хейсену почти завершены. Однако мадридцы не останавливаются на достигнутом.

Читайте такжеНапарник Забарного переходит в Реал за 50 млн фунтов - инсайдер

Прошлым летом появилась информация, что мадридцы уже достигли предварительной договоренности о личных условиях с 17-летней звездой "Ривер Плейта" Франко Мастантуоно. Однако игрок не сможет переехать в Европу до своего 18-летия, и пообещал аргентинскому клубу остаться до конца 2025 года.

Как передает издание Diario Sport, на прошлой неделе агенты игрока Вальтер Тамер и Агусто Фернандес прибыли в Мадрид, где встретились с представителем "Реала". Сам Мастантуоно присоединился к разговору по видеосвязи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Главной темой переговоров стали условия договоренности с "Ривером". Мадридский клуб не готов активировать клаусулу в размере 45 миллионов евро и предложит около 30 миллионов. Идея "Реала" заключается в том, чтобы подписать игрока на следующий сезон, но пока позиции клубов существенно различаются.

Добавим, что в этом сезоне на счету аргентинца 5 голов и 4 ассиста в 16 матчах за "Ривер Плейт" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Реал договорился об условиях трансфера перспективного защитника Борнмута
yellow-arrow
Атлетико нацелился на арендованного игрока Лиона, который отказался возвращаться в свой клуб
yellow-arrow
С 2021 года. Испанские СМИ рассказали, как Реал следил за защитником Борнмута
Реал (Мадрид) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Франко Мастантуоно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости