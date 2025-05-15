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С 2021 года. Испанские СМИ рассказали, как Реал следил за защитником Борнмута

Испания

Интересная история получилась

С 2021 года. Испанские СМИ рассказали, как Реал следил за защитником Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанские СМИ рассказали, как "Реал" следил за защитником "Борнмута".

По сообщениям Marca, "Реал Мадрид" следил за Хейсеном в течение многих лет. Клуб даже пытался подписать с ним контракт, но защитник выбрал в "Ювентус".

В январе 2024 года туринский клуб отправил футболиста в аренду в "Рому". Его выступления привлекли "Борнмут" и в июле того же года, Хейсен присоединился к английскому клубу за 15,2 млн евро.

Источник сообщает, что "Реал" возобновил интерес после выдающихся выступлений "Борнмута" в АПЛ. Затем состоялся дебют в сборной Испании.

Он понравился представителям "Реала" как из-за его манеры играть в футбол, так и из-за его образа жизни. К тому же трансфер одобрил даже будущий тренер "Реала" Хаби Алонсо.

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В этом сезоне Хейсен сыграл в 34-х матчах "Борнмута", в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
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