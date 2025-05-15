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Реал договорился об условиях трансфера перспективного защитника Борнмута

Испания

Королевский клуб активировал сумму отступных в контракте игрока

Реал договорился об условиях трансфера перспективного защитника Борнмута

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" договорился об условиях трансфера перспективного центрального защитника "Борнмута" этим летом.

Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "сливочных" активировало сумму отступных в контракте Дина Хейсена с "Борнмутом", что составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что клубы достигли принципиальной договоренности относительно структуры оплаты суммы трансфера тремя частями, а сейчас стороны продвигаются в переговорах об условиях личного контракта, поэтому соглашение почти завершено. В "Реале" ожидают, что Хейсен будет в составе их команды во время Клубного чемпионата мира в США.

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В этом сезоне 20-летний Дин Хейсен провел 34 матча за "Борнмут" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Андрей Журба
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