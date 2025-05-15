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Реал договорился об условиях трансфера перспективного защитника Борнмута
Королевский клуб активировал сумму отступных в контракте игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" договорился об условиях трансфера перспективного центрального защитника "Борнмута" этим летом.
Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "сливочных" активировало сумму отступных в контракте Дина Хейсена с "Борнмутом", что составляет 50 миллионов фунтов стерлингов.
Отмечается, что клубы достигли принципиальной договоренности относительно структуры оплаты суммы трансфера тремя частями, а сейчас стороны продвигаются в переговорах об условиях личного контракта, поэтому соглашение почти завершено. В "Реале" ожидают, что Хейсен будет в составе их команды во время Клубного чемпионата мира в США.
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В этом сезоне 20-летний Дин Хейсен провел 34 матча за "Борнмут" во всех турнирах, отметившись тремя голами и одним ассистом. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.
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