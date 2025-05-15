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Пятеро фанатов, которых обвиняли в расистских оскорблениях Винисиуса, согласились на один год лишения свободы
Официальное оглашение приговора состоится 21 мая
Getty Images/Global Images Ukraine
Пятеро болельщиков, обвиняемых в расистских оскорблениях в адрес вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора во время матча против "Вальядолида" 30 декабря 2022 года, признали свою вину и согласились на наказание. Об этом пишет Europa Press.
Согласно достигнутому соглашению между защитой обвиняемых, прокуратурой и представителем игрока, пятерым фанатам будет присужден один год лишения свободы, четыре года запрета на посещение футбольных матчей и штрафы в размере от 1 080 до 1 620 евро.
Официальное оглашение приговора состоится 21 мая на слушании в Апелляционном суде Вальядолида.
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