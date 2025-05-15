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Анчелотти - о своем уходе из Реала: Уйду со спокойствием и уверенностью, ведь я сделал все, что мог

Испания

Специалист поделился своими мыслями

Анчелотти - о своем уходе из Реала: Уйду со спокойствием и уверенностью, ведь я сделал все, что мог

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что покинет "сливочных" со спокойной душой, зная, что сделал все возможное.

"Я думаю, что в день, когда я покину "Реал Мадрид", сделаю это со спокойствием и уверенностью. Ведь я сделал все, что мог. Я прекрасно провел время, но футбол не заканчивается. Мои команды всегда будут стараться побеждать до последней секунды".

Напомним, что 12 мая, Федерация футбола Бразилии официально сообщила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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