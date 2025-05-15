Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Анчелотти - о своем уходе из Реала: Уйду со спокойствием и уверенностью, ведь я сделал все, что мог
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что покинет "сливочных" со спокойной душой, зная, что сделал все возможное.
"Я думаю, что в день, когда я покину "Реал Мадрид", сделаю это со спокойствием и уверенностью. Ведь я сделал все, что мог. Я прекрасно провел время, но футбол не заканчивается. Мои команды всегда будут стараться побеждать до последней секунды".
Напомним, что 12 мая, Федерация футбола Бразилии официально сообщила о том, что новым главным тренером национальной сборной станет Карло Анчелотти.
Популярное сейчас
- Леоненко - о голе Ярмоленко: Там бы даже мой друг Биба в 87 лет забил
- Леоненко – о судействе в матче Шахтера с Динамо: Скандал будет 100%
- Источник: Гранд АПЛ летом подпишет Лунина
- Реал нашел в Англии вратаря, который заменит и Лунина, и Куртуа
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО