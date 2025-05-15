Анчелотти - о своем уходе из Реала: Уйду со спокойствием и уверенностью, ведь я сделал все, что мог

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что покинет "сливочных" со спокойной душой, зная, что сделал все возможное.

"Я думаю, что в день, когда я покину "Реал Мадрид", сделаю это со спокойствием и уверенностью. Ведь я сделал все, что мог. Я прекрасно провел время, но футбол не заканчивается. Мои команды всегда будут стараться побеждать до последней секунды".