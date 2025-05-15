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Вратарь Реала в матче Ла Лиги провёл свой юбилейный поединок
Команда его поздравила
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Реала" в матче Ла Лиги провёл свой юбилейный поединок.
Для Тибо Куртуа матч против "Мальорки" стал 200-м за "сливочных" в чемпионате Испании. Клуб подарил голкиперу праздничную футболку.
???? ¡@ThibautCourtois suma 2️⃣0️⃣0️⃣ partidos de Liga con el @RealMadrid!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 14, 2025
???? “Es un orgullo alcanzar esta cifra".
В 200-та матчах за "Реал" Куртуа пропустил 171 мяч и 84 поединка отстоял "всухую".
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Напомним, что "Реал" обыграл "Мальорку" со счётом 2:1, причём королевскому клубу пришлось отыгрываться после пропущенного гола на 11-й минуте.
К слову, Андрей Лунин пропускал вчерашний матч Ла Лиги из-за полученной травмы на тренировке.
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