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Вратарь Реала в матче Ла Лиги провёл свой юбилейный поединок

Испания

Команда его поздравила

Вратарь Реала в матче Ла Лиги провёл свой юбилейный поединок

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Реала" в матче Ла Лиги провёл свой юбилейный поединок.

Для Тибо Куртуа матч против "Мальорки" стал 200-м за "сливочных" в чемпионате Испании. Клуб подарил голкиперу праздничную футболку.

В 200-та матчах за "Реал" Куртуа пропустил 171 мяч и 84 поединка отстоял "всухую".

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Напомним, что "Реал" обыграл "Мальорку" со счётом 2:1, причём королевскому клубу пришлось отыгрываться после пропущенного гола на 11-й минуте.

К слову, Андрей Лунин пропускал вчерашний матч Ла Лиги из-за полученной травмы на тренировке.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ла Лига
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Владислав Прийменко
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