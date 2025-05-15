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Опытный нападающий Севильи покинет команду в конце сезона
Конец важного этапа в его карьере
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный нападающий "Севильи" покинет команду в конце сезона.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, этим летом андалусийский клуб попрощается с 31-летним Сусо, контракт которого с "красно-белыми" подходит к своему завершению в июне 2025 года. Испанец получит статус свободного агента.
Отмечается, что на этой неделе он сыграет свой последний матч на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Этот матч состоится уже в воскресенье, 18-го мая. "Севилья" встретится с "Реалом". Эта игра начнется в 20:00 по киевскому времени.
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За время своей карьеры в "Севилье" Сусо отметился 10 голами и 19 ассистами в 171 матче за клуб во всех турнирах.
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