Летние трансферные планы Барселоны под угрозой из-за финансовых трудностей

Летние планы "Барселоны" остаются неопределенными из-за проблем с лимитом заработных плат.

Аудиторская компания Crowe отказалась включить в нынешнюю отчетность доход в размере 100 миллионов евро от 30-летней аренды 475 VIP-мест на обновленном "Камп Ноу". Теперь "блаугранас" спешат исправить ситуацию до конца своего финансового года, который завершается в июне.

Клуб планирует завершить реконструкцию "Камп Ноу" и подготовить VIP-места к эксплуатации уже в июне. Это позволит им предоставить компаниям New Era Visionary Group (NEVG) и Fortia Advisors подтверждение оплаты до конца финансового года. Таким образом, "Барселона" надеется доказать Crowe, что услуга оказана, ведь ранее соглашение не могли включить в отчетность из-за отсутствия готового продукта.

Без этих 100 миллионов евро "Барселона" снова оказалась бы за пределами установленного лимита заработных плат.