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Летние трансферные планы Барселоны под угрозой из-за финансовых трудностей
Клуб может исправить ситуацию до конца своего финансового года
Getty Images/Global Images Ukraine
Летние планы "Барселоны" остаются неопределенными из-за проблем с лимитом заработных плат.
Аудиторская компания Crowe отказалась включить в нынешнюю отчетность доход в размере 100 миллионов евро от 30-летней аренды 475 VIP-мест на обновленном "Камп Ноу". Теперь "блаугранас" спешат исправить ситуацию до конца своего финансового года, который завершается в июне.
Клуб планирует завершить реконструкцию "Камп Ноу" и подготовить VIP-места к эксплуатации уже в июне. Это позволит им предоставить компаниям New Era Visionary Group (NEVG) и Fortia Advisors подтверждение оплаты до конца финансового года. Таким образом, "Барселона" надеется доказать Crowe, что услуга оказана, ведь ранее соглашение не могли включить в отчетность из-за отсутствия готового продукта.
Без этих 100 миллионов евро "Барселона" снова оказалась бы за пределами установленного лимита заработных плат.
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