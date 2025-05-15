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Летние трансферные планы Барселоны под угрозой из-за финансовых трудностей

Испания

Клуб может исправить ситуацию до конца своего финансового года

Летние трансферные планы Барселоны под угрозой из-за финансовых трудностей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летние планы "Барселоны" остаются неопределенными из-за проблем с лимитом заработных плат.

Аудиторская компания Crowe отказалась включить в нынешнюю отчетность доход в размере 100 миллионов евро от 30-летней аренды 475 VIP-мест на обновленном "Камп Ноу". Теперь "блаугранас" спешат исправить ситуацию до конца своего финансового года, который завершается в июне.

Клуб планирует завершить реконструкцию "Камп Ноу" и подготовить VIP-места к эксплуатации уже в июне. Это позволит им предоставить компаниям New Era Visionary Group (NEVG) и Fortia Advisors подтверждение оплаты до конца финансового года. Таким образом, "Барселона" надеется доказать Crowe, что услуга оказана, ведь ранее соглашение не могли включить в отчетность из-за отсутствия готового продукта.

Без этих 100 миллионов евро "Барселона" снова оказалась бы за пределами установленного лимита заработных плат.

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Барселона
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Barcelinius (earthman)
15.05.2025 в 20:19
"Клуб планирует завершить реконструкцию "Камп Ноу" и подготовить VIP-места к эксплуатации уже в июне." Хорошая шутка, я посмеялся.
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Комментарии 3
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Barcelinius (earthman)
15.05.2025 в 20:19
"Клуб планирует завершить реконструкцию "Камп Ноу" и подготовить VIP-места к эксплуатации уже в июне." Хорошая шутка, я посмеялся.
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0
1
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Barcelinius (earthman)
15.05.2025 в 20:17
Опять двадцать пять. Наша песня хороша, начинай сначала.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.05.2025 в 20:05
На самом деле у великой Барселоны нет никаких трудностей с летними трансферами. Все, кого хочет Флик, будут подписаны. Трудности есть у переса и тебаса с придумыванием новых запретов для ФК Барселоны.
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