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Президент Ла Лиги - о возможном назначении Алонсо тренером Реала: Я думаю, это хорошее решение.
Тебас рад возвращению Хаби Алонсо в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение относительно возможного назначения главного тренера леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо на должность наставника мадридского "Реала".
"Реал" считает, что это лучшее решение для них, и я рад за Алонсо, рад, что он возвращается в испанский футбол и возвращается в большой клуб, в свой клуб. Я думаю, это хорошее решение.
Мне нравится, когда в наш чемпионат приходят футболисты и тренеры, которые сейчас являются №1 в Европе и мире, Хаби Алонсо - один из таких. Выиграть чемпионат с "Байером" в конкуренции с "Баварией" - это совсем не просто".
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