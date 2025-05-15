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Президент Ла Лиги - о возможном назначении Алонсо тренером Реала: Я думаю, это хорошее решение.

Испания

Тебас рад возвращению Хаби Алонсо в Реал

Президент Ла Лиги - о возможном назначении Алонсо тренером Реала: Я думаю, это хорошее решение.

Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказал свое мнение относительно возможного назначения главного тренера леверкузенского "Байера" Хаби Алонсо на должность наставника мадридского "Реала".

"Реал" считает, что это лучшее решение для них, и я рад за Алонсо, рад, что он возвращается в испанский футбол и возвращается в большой клуб, в свой клуб. Я думаю, это хорошее решение.

Мне нравится, когда в наш чемпионат приходят футболисты и тренеры, которые сейчас являются №1 в Европе и мире, Хаби Алонсо - один из таких. Выиграть чемпионат с "Байером" в конкуренции с "Баварией" - это совсем не просто".

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Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Хавьер Тебас
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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