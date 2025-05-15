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Будущее Сане в Баварии под вопросом: игрока предлагают грандам АПЛ

Испания

Об этом пишет Foot Mercato

Будущее Сане в Баварии под вопросом: игрока предлагают грандам АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее 29-летнего вингера "Баварии" Лероя Сане остается неопределенным.

Как сообщает Foot Mercato, несмотря на переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом, футболиста предлагали нескольким грандам английской Премьер-лиги: "Арсеналу", "Челси", "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".

Добавим, что контракт Сане с "Баварией" истекает в конце этого сезона.

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Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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