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Будущее Сане в Баварии под вопросом: игрока предлагают грандам АПЛ
Об этом пишет Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее 29-летнего вингера "Баварии" Лероя Сане остается неопределенным.
Как сообщает Foot Mercato, несмотря на переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом, футболиста предлагали нескольким грандам английской Премьер-лиги: "Арсеналу", "Челси", "Тоттенхэму", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслу".
Добавим, что контракт Сане с "Баварией" истекает в конце этого сезона.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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