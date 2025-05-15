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Барселона планирует вернуться на Камп Ноу после первого международного перерыва в следующем сезоне
Ориентировочная дата возвращения - середина сентября 2025 года
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" определилась с ориентировочной датой возвращения команды на свой легендарный стадион "Spotify Камп Ноу".
Клуб активно работает над тем, чтобы первая команда смогла снова проводить домашние матчи на родной арене после первого международного перерыва следующего сезона, который приходится на середину сентября.
Добавим, что "Барселона" сегодня, 15 мая, может завоевать чемпионский титул, если победит "Эспаньол". Начало поединка в 22:30 по Киеву.
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Источник:Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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