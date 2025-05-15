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Барселона объявила стартовый состав на чемпионский матч с Эспаньолом
Каталонское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 15 мая, в рамках 36-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде сыграет с "Эспаньолом".
В случае победы "Барса" егодня официально оформит чемпионство в сезоне 2024/25.
Матч начнется в 22:30 и уже известны стартовые составы команд.
Напомним, что UA-Футбол проведет
???? BARÇA XI ????#EspanyolBarça pic.twitter.com/knN9hxqOgx— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 15, 2025
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