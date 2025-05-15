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Примера. Осасуна – Атлетико 2:0. Подопечные Симеоне капитулируют в Памплоне.

Испания

"Осасуна" впервые за 11 лет дома обыграла дома "Атлетико"

Примера. Осасуна – Атлетико 2:0. Подопечные Симеоне капитулируют в Памплоне.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

36-й тур Примеры
Осасуна - Атлетико 2:0
Голы: Катена, 25, Будимир, 82

Осасуна: Эррера - Крус (Бретонес, 82), Катена, Бойомо, Аресо - Торро, Ибаньес (Монкайола, 71), Орос (Гомес, 87) - Сарагоса (Муньос, 72), Будимир (Гарсия, 87), Пенья (Барха, 60).

Атлетико: Облак — Льоренте, Хименес, Ле Норман, Галан (Аспиликуэта, 46) — Барриос (Молина, 52), Коке (Корреа, 64), Де Пауль, Симеоне (Лино, 46) — Серлот (Галлагер, 63), Альварес (Гризманн, 63).

Предупреждения: Ибаньес, 40 – Де Пауль, 25.

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