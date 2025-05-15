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Автомобиль въехал в толпу фанатов Эспаньола перед дерби с Барселоной
Есть пострадавшие
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Перед началом матча между "Эспаньолом" и "Барселоной", который может стать чемпионским для "сине-гранатовых", произошел неприятный инцидент.
Неизвестный автомобиль въехал прямо в группу болельщиков "Эспаньола", которые собрались перед стадионом.
Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента несколько человек получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые выясняют обстоятельства происшествия.
May 15, 2025
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