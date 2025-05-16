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Примера. Эспаньол – Барселона 0:2. Праздник на улицах Каталонии
"Барселона" оформила чемпионство в дерби
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
36-й тур Примеры.
Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Барселона" 0:2
Гол: Ямаль, 53, Лопес, 90+6
"Эспаньол": Гарсия - Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали - Гонсалес, Лосано (Милья, 61) - Пуадо (Шеддира, 82), Эспозито, Рока (Хофре, 68) - Фернандес (Фалеро, 82).
"Барселона": Щенсны - Мартин (Бальде, 46), Кристенсен (Форт, 77), Араухо (Кубарси, 51), Гарсия - Педри, де Йонг, Ольмо (Гави, 77) - Рафинья, Левандовски (Лопес, 65), Ямаль.
Предупреждение: Шеддира, 84, Кумбулла, 90.
Удаление: Кабрера, 80.
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