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Примера. Эспаньол – Барселона 0:2. Праздник на улицах Каталонии

Испания

"Барселона" оформила чемпионство в дерби

Примера. Эспаньол – Барселона 0:2. Праздник на улицах Каталонии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

36-й тур Примеры.
Барселона. "Эстади Корнелья-Эль Прат"
"Эспаньол" - "Барселона" 0:2
Гол: Ямаль, 53, Лопес, 90+6

"Эспаньол": Гарсия - Ромеро, Кабрера, Кумбулла, Эль-Хилали - Гонсалес, Лосано (Милья, 61) - Пуадо (Шеддира, 82), Эспозито, Рока (Хофре, 68) - Фернандес (Фалеро, 82).

"Барселона": Щенсны - Мартин (Бальде, 46), Кристенсен (Форт, 77), Араухо (Кубарси, 51), Гарсия - Педри, де Йонг, Ольмо (Гави, 77) - Рафинья, Левандовски (Лопес, 65), Ямаль.

Предупреждение: Шеддира, 84, Кумбулла, 90.

Удаление: Кабрера, 80.

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Примера Барселона Ла Лига Эспаньол (Барселона)
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1 голосов
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.05.2025 в 01:14
Кстати, мне недавно подсказали интересный факт... Я не знал... Откуда такое необычное имя у парня - "Ламин"? Оказывается, это производное от первых букв аргентинского гения - Leo Andres Messi ...LAMin....
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Комментарии 24
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.05.2025 в 01:14
Кстати, мне недавно подсказали интересный факт... Я не знал... Откуда такое необычное имя у парня - "Ламин"? Оказывается, это производное от первых букв аргентинского гения - Leo Andres Messi ...LAMin....
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0
0
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 01:10
Даже уже и не знаю кому ЗМ давать, Рафинье или Ямалю?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
16.05.2025 в 01:04
Ну вот и всё!!! Барселона - чемпион Испании! Браво! Поздравления всем, кто за Барсу! Этот сезон прошел и уже завершится под знаком "304" !!! Три трофея у Барселоны, ноль трофеев у реала и четыре выигранных класико! В этом сезоне молодые парни из Барселоны, конечно, вместе со взрослыми, опытными игроками команды, опозорили реал по полной программе... Ну а глупый перес рвет и мечет... После последнего класико его бешенству не было пределов! После матча зашёл в раздевалку к своим позорникам и в стиле цк кпсс потребовал от команды выиграть клубный ЧМ... Кстати, вчера многие из нас немного огорчились, когда позорный реал на последних секундах доп. времени выиграл матч. Но, на такие вещи нужно смотреть философски...Где-то везёт нам, где-то соперникам... Я имею в виду одинаковые по сценарию моменты. В класико, молодой юноша, вроде как воспитанник Барселоны, из убойной позиции мог сделать счет 4-4 в конце матча... Но, промазал... Позорному реалу это вернулось в матче с Майоркой... Ну и пусть.. Интересным обещает быть трансферное лето... И слава Богу, Барса летом будет отдыхать, а не помогать зарабатывать деньги инфантине на кчм. А отдых летом очень нужен, чтобы в следующем сезоне уверенно идти к 6 трофеям!
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 00:56
Жду поздравлений от адекватных мадридистов. Если конечно есть такие.
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MАGА KІNG
16.05.2025 в 00:48
Хахахахаха, эти тупые попугаи включили систему полива травы, пока Барса праздновала на поле. Что поделаешь, мадридские подстилки
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3
0
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 00:51
Выродки.
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2
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 00:47
Хорошо, шо Леву с поля убрали, вообще никакой. Если раньше тормозом в команде был Торрес, то теперь этот титул перешёл к поляку. Мне думается, шо Роберт скоро станет чемоданом без ручки.
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Море23 (Одесса)
16.05.2025 в 00:45
Обидно только за 2 минуты до финала что не дотерпели ...даже сегодня как поменяли араухо сразу гол забили ...даже если бы попали в финал и не выиграли я все равно считал сезон на 99 процентов успешным
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Море23 (Одесса)
16.05.2025 в 00:35
Ольма все равно не нравится ,Лопес лучше его ,Торрес лучше левандовского ,а араухо худший защитник из все в Барселоне
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MАGА KІNG
16.05.2025 в 00:36
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 01:01
Араухофобам, физкульт-привет!
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MАGА KІNG
16.05.2025 в 01:03
 
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Море23 (Одесса)
16.05.2025 в 00:34
Урааааааа чемпионы !!!
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 00:33
Мы чемпионы.
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4
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 00:32
Какая же всё-таки мерзкая команда Скотоньол. Тьфу нах...
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MАGА KІNG
16.05.2025 в 00:33
Зато второе подряд чемпионства выигрываем на их стадионе !
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 00:36
Пусть отщепенцы знают, кто в Барселоне хозяин.
 
5
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lucky_guy
16.05.2025 в 00:39
мені здається Пепа проводжали теж проти Еспаньйола, в тому матчі Мессі їм цілу торбу напхав
 
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Loader (Днепр)
16.05.2025 в 00:32
Ну вот и хорошо. И славненько. Ямалю за сезон +++. Хорошо, что без травм.
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6
0
MАGА KІNG
16.05.2025 в 00:34
Виталий, давно мы с тобой не
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5
0
MАGА KІNG
16.05.2025 в 00:32
Мы это сделали братья барселонцы (и сестры)) !!!!! Всех с праздником !!
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5
0
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Barcelinius (earthman)
16.05.2025 в 00:40
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5
0
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Spokoyno (Київ)
16.05.2025 в 00:32
З чемпіонством Барса! Вітання вболівальникам з перемогою їх ... наших улюбленців!
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5
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lucky_guy
16.05.2025 в 00:28
З чемпіонством, шановні барсюки. Флік геній, але Еспаньйол дав бій як завжди
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