Примера. Победа Атлетика над Хетафе, ничья Райо и Бетиса

Встреча претендентов на еврокубки завершилась боевой ничьей. "Райо Вальекано" вели со счетом 2:0 после первого тайма благодаря голам Хорхе Де Фрутоса и Флориана Лежена. Во втором тайме севильцы перевернули матч и сумели сравнять счет усилиями Кучо и Иско.

"Бетис" набрал 59 очков и отстает от 5-го "Вильярреала" на 5 очков. Райо Вальекано имеет 48 баллов и 8-я позиция, которая позволит команде стартовать в еврокубках следующего сезона. .

36-й тур Примеры

Райо Вальекано - Бетис 2:2

Голы: Де Фрутос, 38, Лежен, 45+6 – Кучо, 51, Иско, 61 (пен).

Райо Вальекано: Баталья - Баллиу (Эспино, 67), Лежен, Эрнандес, Чаваррия (Гвардиола, 89) - Сисс (Валентин, 68), Диас (Трехо, 82) - Рациу, Палассон, Де Фрутос (Лопес, 68) - Гарсия.

Бетис: Адриан - Сабали (Руибаль, 25), Бартра, Натан, Родригес - Кардосо, Форнальс (Карвалью, 77) - Антони, Иско (Ло Чельсо, 69), Эззальзули (Родригес, 69) - Кучо (Бакамбу, 7)

Предупреждения: Баллиу, 9 - Бартра, 45 +3, Натан, 53, Карвалью, 88.



Встреча команд с разной мотивацией завершилась в пользу тех, кому это было нужно. Хетафе откровенно доиграет сезон и проиграло уже 5-й матч подряд.

Первый тайм завершился нулевой ничьей, а уже во втором баски отличились дважды. Эта победа стала важной для "Атлетика", ведь они приблизились на расстояние 3-х очков к находящемуся на третьей позиции мадридскому "Атлетико".

36-й тур Примеры

Хетафе - Атлетик Бильбао 0:2

Голы: Гурусета, 76, Вивиан, 89

Хетафе: Сория - Иглесиас (Бехуша, 85), Дуарте, Альдерете, Рико - Милья - Терратс (Ньём, 85), Уче (Ожгюн Йылдырим, 85), Арамбарри, Гомес да Коста (Федерико, 79) - Родригес

Атлетик: Симон - Горосабель (Де Маркос, 85), Вивиан, Альварес, Берчиче - Хаурегисар (Галаррета, 85), Весга - Гурусета, Беренгер (Нуньес, 90), Гомес (Бойро, 57) - Саннади (Сансет, 57)

Предупреждение: Милья, 70.