Барселона оформила 28-е чемпионство. До Реала еще далеко

В 36-м туре "Барселона" обыграла в дерби "Эспаньол“ (2:0) и теперь даже теоретически недосягаема для "Реала". Каталонцы оформили 28-е чемпионство. За последние 6 сезонов это вторая победа в национальном первенстве.

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"Сливочные" сохраняют существенный отрыв по количеству чемпионств. "Королевский клуб" 36 раз становился лучшим клубом Испании. В этой кампании столичный гранд получит 26-й комплект серебряных наград. Кстати, чаще второе место занимала только "Барселона" (28).

Каталонцам также принадлежит победа в дебютном розыгрыше Примеры в 1929 году.