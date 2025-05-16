Ханси Флик: Теперь пришло время праздновать

"Барса" – чемпион Испании. И так же – Ханси Флик, который завоевал титул в свой первый сезон на скамейке "блауграны". После побед в Суперкубке и Кубке Испании, немец завершил невероятную кампанию внутренним треблом, увенчанным триумфом в Ла Лиге.

Выступая на пресс-конференции в футболке с надписью "чемпионы" после победы 2:0 на "Эспаньолом", Флик поделился общими впечатлениями от сезона.

"Решающим фактором стала семья, которую мы создали. Все работают со страстью и понимают, что их роль важна. Это очень помогло мне достичь наших целей. Атмосфера в раздевалке... я никогда не переживал ничего подобного. Все заботятся друг о друге, и это уникально... Теперь пришло время праздновать. Мы хотели проявить уважение к болельщикам "Эспаньола", поэтому праздновали в раздевалке, как и положено. На параде победы, я останусь немного в тени. Когда я вижу счастливых и улыбающихся людей – я тоже счастлив. Пусть все наслаждаются парадом. Это мой первый здесь. Раньше у меня был только один с национальной сборной Германии, и я очень жду этого момента", – сказал Флик.

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Немец отказался выделять кого-то одного за этот титул – ни себя, ни Ламина Ямала. Впрочем, он эмоционально вспомнил покойного врача команды Карлеса Миньярро.

"Он смотрит на нас с небес, и я уверен, что очень гордится. Мы его не забыли. Он был большой частью нашей команды и всегда будет иметь место в наших сердцах", – сказал Флик.

Добавим, что это чемпионство стало 28-м в истории "Барселоны".