Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неудачный выезд матрасников. Осасуна – Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча
Вполне возможно, сказался недостаток мотивации
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" сенсационно проиграл "Осасуне" в поединке 36-го тура чемпионата Испании.
Победу коллективу из Памплоны принесли голы Алехандро Катены и Анте Будимира.
Таким образом, подопечные Диего Симеоне потеряли даже теоретические шансы финишировать на втором месте в сезоне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
36-й тур Примеры
Памплона. "Эль-Садар".
"Осасуна" - "Атлетико" 2:0
Голы: Катена, 25, Будимир, 82
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бущан рассказал, что пошло не так у Динамо под руководством Луческу
- Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде
- Лужный: У Лобановского были свои предрассудки: по дороге на матч автобус никогда не должен был сдавать назад
- Фабрицио Романо высказался о будущем Лунина в Реале
- Королева вечера: возлюбленная Роналду поразила образом на Met Gala с отсылкой к принцессе Диане
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000