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Неудачный выезд матрасников. Осасуна – Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча

Испания

Вполне возможно, сказался недостаток мотивации

Неудачный выезд матрасников. Осасуна – Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" сенсационно проиграл "Осасуне" в поединке 36-го тура чемпионата Испании.

Победу коллективу из Памплоны принесли голы Алехандро Катены и Анте Будимира.

Таким образом, подопечные Диего Симеоне потеряли даже теоретические шансы финишировать на втором месте в сезоне.

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36-й тур Примеры

Памплона. "Эль-Садар".

"Осасуна" - "Атлетико" 2:0

Голы: Катена, 25, Будимир, 82

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