Жоан Лапорта: Фанаты снова влюбились в Барселону благодаря этой молодой и смелой команде

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта был тронут после завоевания чемпионского титула на стадионе "Эспаньола", том самом, где два года назад "Барса" выиграла еще один трофей.

"Эта Ла Лига была еще сложнее, я очень рад видеть, как болельщики "Барселоны" снова радуются. Мы выиграли чемпионат несмотря на все трудности. Эти игроки, Ганси со своим штабом и Деку со своей командой – это исторический сезон.

Это чемпионство для наших болельщиков. Несмотря на все попытки дестабилизации, они нам доверились. Они заполняли "Монжуик", ездили на выезды.

С этой командой, которая имеет и настоящее, и будущее, думаю, мы еще можем претендовать на большее. Этому сезону я ставлю "отлично". Мы были лучшими, выиграли титулы в матчах с нашим вечным соперником. Фанаты снова влюбились в "Барселону" благодаря этой молодой и смелой команде", – сказал Лапорта.