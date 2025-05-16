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Жоан Лапорта: Фанаты снова влюбились в Барселону благодаря этой молодой и смелой команде

Испания

Комментарий после чемпионства

Жоан Лапорта: Фанаты снова влюбились в Барселону благодаря этой молодой и смелой команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта был тронут после завоевания чемпионского титула на стадионе "Эспаньола", том самом, где два года назад "Барса" выиграла еще один трофей.

"Эта Ла Лига была еще сложнее, я очень рад видеть, как болельщики "Барселоны" снова радуются. Мы выиграли чемпионат несмотря на все трудности. Эти игроки, Ганси со своим штабом и Деку со своей командой – это исторический сезон.

Это чемпионство для наших болельщиков. Несмотря на все попытки дестабилизации, они нам доверились. Они заполняли "Монжуик", ездили на выезды.

С этой командой, которая имеет и настоящее, и будущее, думаю, мы еще можем претендовать на большее. Этому сезону я ставлю "отлично". Мы были лучшими, выиграли титулы в матчах с нашим вечным соперником. Фанаты снова влюбились в "Барселону" благодаря этой молодой и смелой команде", – сказал Лапорта.

Добавим, что это чемпионство стало 28-м в истории "Барселоны".

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Жоан Лапорта Барселона Ла Лига Эспаньол (Барселона)
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
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