Лидер Барселоны провел юбилейный матч за клуб

Еще одна важная веха для Педри в футболке "блаугранас". Выход в старте в победном матче над "Эспаньолом" (2:0), который принес "Барселоне" чемпионский титул, стал для полузащитника 200-м в составе каталонского клуба.

Юбилейная отметка включает 134 матча в Ла Лиге, 34 – в Лиге чемпионов, 7 – в Лиге Европы, 16 – в Кубке Испании и 9 – в Суперкубке Испании. Педри также забил 26 голов во всех турнирах: 20 – в Ла Лиге, по одному – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубке Испании, и 3 – в Кубке Испании.

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Эти 200 матчей в футболке "блаугранас" принесли Педри шесть трофеев – два Кубка Испании, два Суперкубка Испании и теперь два титула чемпиона Ла Лиги.