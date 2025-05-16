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Лидер Барселоны провел юбилейный матч за клуб

Испания

Отпраздновал чемпионством

Лидер Барселоны провел юбилейный матч за клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Еще одна важная веха для Педри в футболке "блаугранас". Выход в старте в победном матче над "Эспаньолом" (2:0), который принес "Барселоне" чемпионский титул, стал для полузащитника 200-м в составе каталонского клуба.

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Юбилейная отметка включает 134 матча в Ла Лиге, 34 – в Лиге чемпионов, 7 – в Лиге Европы, 16 – в Кубке Испании и 9 – в Суперкубке Испании. Педри также забил 26 голов во всех турнирах: 20 – в Ла Лиге, по одному – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Суперкубке Испании, и 3 – в Кубке Испании.

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Эти 200 матчей в футболке "блаугранас" принесли Педри шесть трофеев – два Кубка Испании, два Суперкубка Испании и теперь два титула чемпиона Ла Лиги.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Алексей Полищук
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