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Баски закрепляются в топ-4. Хетафе - Атлетик 0:2. Видео голов и обзор матча
Подопечные Вальверде не сдают позиции
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетик" обыграл "Хетафе" в выездной игре 36-го тура чемпионата Испании.
Ближе к концовке встречи за коллектив из Бильбао отличились Горка Гурусета и Даниэль Вивиан.
Благодаря этой победе "Атлетик" снова оторвался от "Вильярреала" на три очка в борьбе за четвертое место в таблице.
36-й тур Примеры
"Хетафе" - "Атлетик" 0:2
Голы: Гурусета, 76, Вивиан, 89
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