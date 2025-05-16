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Баски закрепляются в топ-4. Хетафе - Атлетик 0:2. Видео голов и обзор матча

Испания

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Баски закрепляются в топ-4. Хетафе - Атлетик 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетик" обыграл "Хетафе" в выездной игре 36-го тура чемпионата Испании.

Ближе к концовке встречи за коллектив из Бильбао отличились Горка Гурусета и Даниэль Вивиан.

Благодаря этой победе "Атлетик" снова оторвался от "Вильярреала" на три очка в борьбе за четвертое место в таблице.

36-й тур Примеры

"Хетафе" - "Атлетик" 0:2

Голы: Гурусета, 76, Вивиан, 89

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