Испания
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По тайму за каждой из команд. Райо Вальекано - Бетис 2:2. Видео голов и обзор матча
Неубедительный перфоманс "огурцов"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Райо Вальекано" и "Бетис" сыграли вничью в поединке 36-го тура чемпионата Испании.
В концовке первой половины встречи вывели "пчел" вперед Хорхе де Фрутос и Флориан Лежон, а после перерыва севильцы восстановили паритет благодаря голам Кучо и Иско.
За весь матч "Райо" нанес 20 ударов (из них - 6 в створ). "Бетис" ровно в два раза отстал по обоим показателям.
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36-й тур Примеры
"Райо Вальекано" - "Бетис" 2:2
Голы: Де Фрутос, 38, Лежон, 45+6 – Кучо, 51, Иско, 61 (пен).
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