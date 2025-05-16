По тайму за каждой из команд. Райо Вальекано - Бетис 2:2. Видео голов и обзор матча

"Райо Вальекано" и "Бетис" сыграли вничью в поединке 36-го тура чемпионата Испании.

В концовке первой половины встречи вывели "пчел" вперед Хорхе де Фрутос и Флориан Лежон, а после перерыва севильцы восстановили паритет благодаря голам Кучо и Иско.

За весь матч "Райо" нанес 20 ударов (из них - 6 в створ). "Бетис" ровно в два раза отстал по обоим показателям.

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36-й тур Примеры

"Райо Вальекано" - "Бетис" 2:2

Голы: Де Фрутос, 38, Лежон, 45+6 – Кучо, 51, Иско, 61 (пен).